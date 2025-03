Com um carro e duas motos de prêmio, começa a venda dos cupons da Festa Junina do Padroeiro

O Centro Universitário de Adamantina divulgou abertura de inscrições para o processo seletivo de concessão de 36 bolsas de estudos de 50% pelo Programa de Bolsas Institucionais (PROBIN), destinadas a vestibulandos e alunos transferidos.

Conforme o edital 14/2025, as inscrições estão disponíveis até 3 de abril por meio do preenchimento de ficha de inscrição e anexo da documentação exigida entregue às empresas conveniadas com a FAI.

Poderão inscrever-se alunos ingressantes em 2025 e transferidos de outras instituições de Ensino Superior no presente exercício, desde que mantenham vínculo empregatício com as instituições conveniadas, de acordo com as Leis Municipais nº s. 3.123/05, 3.173/06, 3.284/07 e 3.371/09.

O objetivo é a seleção de alunos vestibulandos ou transferidos de outras Instituições de Ensino Superior no presente exercício, desde que a transferência seja requerida e deferida de acordo com a legislação vigente.

São duas vagas disponíveis para cada um dos seguintes cursos: Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), Tecnologia em Estética e Cosmética.

A classificação será realizada por ordem crescente do índice de carência. A concessão da bolsa de 50% pelo PROBIN será retroativa a janeiro de 2024 e os estudantes que já tenham quitado integralmente suas mensalidades terão os valores compensados nas mensalidades futuras.

O processo seletivo terá vigência até 31 de dezembro de 2025. Mais informações sobre os documentos a serem apresentados estão disponíveis no edital.