Polícia Militar captura procurado da Justiça em Adamantina

Ontem, a equipe da Força Tática realizou uma importante operação contra o tráfico de drogas em Adamantina.

A ação policial ocorreu na Rua Ari Barroso, resultando inicialmente na detenção de um homem e uma mulher e ainda na apreensão de entorpecentes, dinheiro e um veículo utilizado na prática criminosa.

A operação foi desencadeada após diversas denúncias indicando que o local era utilizado para a venda de drogas. As equipes da Força Tática realizaram um ponto de observação próximo à residência e constataram a movimentação suspeita. Durante o monitoramento, visualizaram duas transações de drogas.

Em determinado momento, um dos suspeitos, de 32 anos, que já possuía antecedentes por tráfico de drogas, saiu da residência em um veículo VW/Gol. Ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou empreender fuga, chegou a abandonar o carro e foi contido após correr por aproximadamente seis quarteirões.



Durante a abordagem e busca veicular, foram encontradas duas porções de cocaína e a quantia de R$ 307,00.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que o restante das drogas estava em sua residência.

As equipes da Força Tática, com apoio do Canil, deslocaram-se até o local, onde abordaram a esposa do suspeito. No interior do imóvel, foram apreendidos mais R$ 827,00 em dinheiro, uma balança de precisão e entorpecentes, sendo 140 gramas de cocaína e 17 gramas de maconha.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial de Adamantina para as devidas providências. O homem permaneceu à disposição da Justiça, enquanto a cumplicidade da mulher será apurada.