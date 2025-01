Briga de trânsito termina com homem baleado por policial civil em Adamantina

As primeiras informações são de que a vítima teria “partido para cima” do policial e o ameaçado

Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo realizado por um policial civil de Adamantina, no início da noite desta quinta-feira.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Adamantina NET, o policial havia acabado de sair do serviço e deslocava-se pelas proximidades do CIS (Centro Integrado de Saúde). Nesse momento, ele teria se deparado com um acidente de trânsito e tentou prestar assistência às pessoas envolvidas.

Durante a ação, um dos indivíduos teria se exaltado e avançado em direção ao policial, que então sacou sua arma e atirou contra o mesmo.

O homem ainda teria ameaçado a parte envolvida no acidente e o policial.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Pronto-socorro com vida, mas em estado grave.

A ocorrência segue em andamento, e novas informações, bem como a alteração do conteúdo desta matéria poderão ser divulgadas a qualquer momento.