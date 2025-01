ARTIGO: Província, Paredes Alvas e Medicina…

“Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios; os outros discernem o que os primeiros entendem; e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros; os primeiros são excelentíssimos; os segundos excelentes; e os terceiros totalmente inúteis.” (Maquiavel)

By seb@r.

Pelo DITO em nome do NÃO DITO, ainda mais nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo pode ocorrer, até mesmo o IMPOSSÍVEL em meio aos desencontros com isto ou aquilo…

Desta forma, disse o pensador do outro tempo deste tempo, ou seja, A MELHOR DEFESA É O ATAQUE, portanto, faz-se necessário estar em ESTADO DE ALERTA com os novos MANDATÁRIOS do tal PODER PÚBLICO e ponto quase final…

Portanto, tudo está em FASE INICIAL, assim, melhor dar aquele TEMPO deste mesmo TEMPO para o atual GESTOR e sua EQUIPE de apoio nas atividades afins aos interesses da comunidade provinciana…

Não tem como deixar de lado que essa TURMA está atrelada as tais MENTES MEDÍOCRES, ou seja, aqueles/as que MARCHARAM em frente ao TG exigindo GOLPE MILITAR, AI-5, FORA STF e outros ABSURDOS em nome da TRIADE, a saber: DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA…

Ainda, estão em MÃOS DADAS com os TERRAPLANISTAS e NEGACIONISTAS, portanto, TODO CUIDADO É POUCO entre os OCASOS de um TALVEZ…

Se bem que com MENTES MEDÍOCRES, não se pode esperar NADA DE NADA, haja vista que são comandados pelos famigerados FAKE NEWS que assolam este PAÍS DO FAZ DE CONTA em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de pós-globalização midiática…

Além destes DESECONTROS deste lado, ainda, existe aquela LOUCO do outro lado do mundo, isso mesmo, com certeza é o novo MENTOR desta CAMBADA DE ALOPRADOS/AS em nível MUNDIAL…

Neste CENÁRIO PROVINCIANO, também, deve-se considerar aquele outro DITO POPULAR que afirma, a saber: SE VOC~E PENSAVA QUE TAVA RUIM, PODE PIORAR…

Por isso e mais aquilo, agora que EL PINÓQUIO PROVINCIANO e sua TURMA DE ALOPRADOS/AS se mandaram para o outro lado desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, espera-se que tudo possa (sic) ser diferente em nome dos interesses da comunidade, todavia, outra máxima dos DITOS afirma: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Que todos/as possam estar em posição de SENTIDO (sic) DE ALERTA, considerando que a PROVÍNCIA continua a mesma de sempre, ou seja, DOMINADA pela MESMICE DE SEMPRE em todas as áreas, até mesmo nos lados das PAREDES ALVAS e assim por diante…

Pra não deixar de lado, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]