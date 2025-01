Administração analisa funcionamento da Farmácia Municipal em novo prédio

O Lar Cristão de Adamantina deu início, na semana passada, a uma importante campanha de arrecadação de roupas, calçados e mochilas escolares, que serão destinados às crianças assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A iniciativa, promovida anualmente, busca contar com a solidariedade e colaboração da comunidade adamantinense para garantir que os pequenos tenham melhores condições de vida e aprendizado.

De acordo com Bibiana Chaves, diretora da instituição, podem ser doadas roupas nos tamanhos 4 ao 16, além de calçados que variam do número 27 ao 37. As mochilas escolares também são itens essenciais para auxiliar no dia a dia das crianças que frequentam o Lar Cristão.

Este ano, a instituição atenderá 70 crianças, com idades entre 4 e 11 anos, que participam das atividades no período oposto ao escolar. Durante o tempo em que permanecem no Lar Cristão, os pequenos são envolvidos em atividades complementares que estimulam a recreação, a interação social e o aprimoramento de habilidades, garantindo um desenvolvimento mais amplo e saudável.

Para aqueles que desejam contribuir, as doações podem ser entregues diretamente no Lar Cristão, localizado na Alameda Antônio Buzzeto, 50, na Vila Olivero. O horário de funcionamento para recebimento dos itens é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para maior comodidade dos doadores, a instituição também disponibiliza um serviço de coleta, que pode ser agendado através dos telefones (18) 3521-1661 ou (18) 99644-5372.

A campanha reforça o compromisso do Lar Cristão com a promoção do bem-estar das crianças e destaca a importância do envolvimento da comunidade em ações solidárias. “Cada doação, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença na vida desses pequenos. Portanto, quem puder colaborar, está convidado a se juntar a essa corrente de amor e solidariedade”, afirmou a diretora Bibiana Chaves.