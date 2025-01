“A VITRINE RESTAURANTE” é o novo restaurante de Adamantina

Adamantina agora conta com uma nova opção em gastronomia: A Vitrine Restaurante, localizado na avenida Antônio Tiveron, 978 (em frente ao Lago dos Patos).

Sob o comando de Nicolas Bevilaqua e Caique Guerra, o espaço já se destaca como uma excelente opção para quem aprecia boa comida e um ambiente acolhedor.

O restaurante funciona diariamente, das 11h às 14h, oferecendo um delicioso almoço com churrasco, além de pratos quentes e frios. Para maior comodidade, A Vitrine Restaurante também está disponível nos aplicativos iFood e Aiqfome, permitindo que os clientes saboreiem suas refeições no conforto de casa.

Além do atendimento no almoço, o espaço pode ser locado para eventos no período noturno, como festas, aniversários, confraternizações e outros encontros. Com uma estrutura versátil e ambiente moderno, A Vitrine Restaurante é ideal para celebrar momentos especiais.

Visite A Vitrine Restaurante. Contato e pedidos: via iFood e Aí Que Fome.