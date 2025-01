Márcio Cardim não descarta volta à política e candidatura a deputado em 2026

Em sua última entrevista à TV Folha Regional como prefeito de Adamantina, transmitida ao vivo no dia 23 de dezembro do ano passado, Márcio Cardim (PSD) fez uma análise da gestão a frente da Prefeitura de Adamantina entre 2017 e 2024 e também falou sobre o futuro político.

Ao ser perguntado sobre uma volta à política, o ex-chefe do executivo adamantinense ressaltou que as pessoas têm que ser reconhecidas pelo que faz. “Eu não me lancei candidato a prefeito. Um grupo me escolheu para ser candidato em 2016 e aceitei para poder ajudar a cidade que eu vivo e que criei meus filhos. Então, as coisas vão acontecer naturalmente, se tiver que acontecer”.

Já com relação a uma possível candidatura a deputado – estadual ou federal – nas Eleições de 2026, garantiu que jamais vai levantar uma bandeira e falar: Eu “sou candidato a deputado. Tem que ter grupos que enxerguem Márcio Cardim com potencial de liderança de uma região para poder se levantar e fazer candidatura acontecer, porque ninguém faz nada sozinho, se não tiver um grupo apoiando e investindo nesta pessoa”, disse.

Cauteloso, acrescentou ainda que é preciso aguardar para ver se existe grupo, se Márcio Cardim vai ser lembrado, para que a gente possa concretizar um projeto dessa magnitude.

Educador por formação e carreira, como professor concursado na FAI (Centro Universitário de Adamantina) e Unesp (Universidade do Estado de São Paulo), ele retoma suas atividades em sala de aula em 2025.