Com 10 casos positivos, Prefeitura alerta sobre a necessidade de cuidados contra a Dengue

Neste domingo (26), a partir das 16h acontece no Parque dos Pioneiros, o primeiro Domingo no Parque de 2025. Haverá apresentação do Circo Imaginário e show com Estilo Atrevido.

Assim como nas edições anteriores, serão realizadas diversas ações culturais, esportivas, sociais e de saúde. As atividades culturais vão levar para o local, brinquedos infláveis e, ainda, a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

O Domingo no Parque é uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Saúde e o Fundo Social de Solidariedade.

A programação ainda contará com a participação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente que fará a distribuição de mudas e de composto orgânico e a COOPERADAM também estará presente fazendo uma ação de conscientização a respeito da coleta seletiva.