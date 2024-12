Prefeito eleito José Tiveron participa de reunião com o governador Tarcísio de Freitas

Através do deputado estadual Léo Siqueira, no último dia 20 de dezembro, um jantar reuniu o governador Tarcísio de Freitas e os prefeitos eleitos do Partido Novo no Estado de São Paulo.

O encontro ocorrido no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Paulista, foi uma oportunidade produtiva para fortalecer o entrosamento e parceria com o Governo do Estado.

Os prefeitos presentes foram:

-Prefeito de Adamantina: José Carlos Tiveron

-Prefeito de Taubaté: Sérgio Victor

-Prefeito de Pirassununga: Fábio Luchetti Brechet

-Prefeita de Rinópolis: Graziela Tomé

Foi uma noite de intenso trabalho e alinhamento que marcou o futuro do Partido Novo nos municípios com prefeitos eleitos e o Governo do Estado.

O jantar, que se estendeu até meia-noite e meia, demonstrou a dedicação de todos em trabalhar por um futuro melhor.

Os participantes saíram ainda mais motivados para fazer a diferença, firmes no propósito de servir a população.

José Tiveron, prefeito eleito de Adamantina, destacou a importância do encontro para o alinhamento de estratégias e reforço do compromisso com o desenvolvimento regional. “Sem dúvida foi uma agenda positiva que mostra a disposição do governador Tarcísio na parceria com os municípios, buscando o desenvolvimento das cidades e a melhor qualidade de vida do cidadão”, afirmou.

O prefeito eleito, José Tiveron esteve acompanhado pela presidente do Partido Novo de Adamantina, Vilma Guelsi e o futuro secretário de gabinete Wilson Alcantara.

Tiveron finalizou agradecendo e parabenizando o deputado estadual Léo Siqueira pela viabilização e acompanhamento dessa importante reunião com o governador Tarcísio.