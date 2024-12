De “saidinha” homem volta a ser preso após furtar bicicleta em Adamantina

Uma carreata está sendo organizada em Adamantina para pedir justiça em relação a um acidente fatal que chocou a cidade. A mobilização ganhou força nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, unindo moradores, amigos e familiares de Evandro Sérgio de Oliveira, de 49 anos, morto em acidente na madrugada de domingo, quando trabalhava e se deslocava até uma farmácia do centro de Adamantina.

O caso ganhou repercussão após a Justiça liberar o motorista do carro, que provocou o acidente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil. A decisão gerou uma onda de indignação entre os moradores, que consideram o valor irrisório frente à gravidade do ocorrido. A revolta tem sido expressa em mensagens e postagens online, com apelos emocionados por maior rigor na apuração do caso e na aplicação da lei.

“É inadmissível que a vida de uma pessoa tenha um preço tão baixo. Estamos aqui para pedir justiça e mostrar que a sociedade não vai aceitar essa decisão calada”, afirmou um dos organizadores do movimento, que espera reunir dezenas de carros na manifestação.

A carreata que ainda está sendo organizada, e deve ter a data divulgada nos próximos dias, promete ser um marco na luta por justiça e está programada para percorrer as principais ruas da cidade. Nas redes sociais, famílias, amigos da vítima e integrantes da comunidade confirmaram presença no ato, que deve culminar em frente ao fórum da cidade, simbolizando o apelo coletivo por uma resposta mais contundente da Justiça.

Enquanto isso, a população segue se organizando, determinada a transformar a dor em força para buscar justiça e garantir que a memória da vítima não seja esquecida.

Caso ocorra, o movimento demonstrará, mais uma vez, a força da mobilização popular em busca de direitos e justiça.