Motorista morre ao bater de frente com carreta em rodovia

“Vem, vamos embora, que esperar não é saber / Quem sabe faz a hora e não espera acontecer” (Geraldo Vandré)

By seb@r.

Isso mesmo, assim, como sempre, CADA LOUCO COM SUA MANIA neste tempo deste mesmo tempo em busca do outro tempo daquele tempo…

Finalmente, depois de OITO LONGOS ANOS, eis que está chegando ao final a dita cuja GESTÃO PINOQUIANA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

De um jeito ou de outro, deve-se considerar que ocorreram AVANÇOS deste e do outro lado, porém, os RETROCESSOS sempre marcaram presença nestes últimos anos, ainda, na área da GESTÃO PÚBLICA provinciana…

Mas, não se pode deixar de lado aquele velho dito mais do que popular que afirma, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Desta forma, o NOVO GESTOR e esquipe escolhida e referendada pela CÚPULA VENCEDORA, ainda, é mais do que uma CAIXINHA DE SURPRESA para todos/as os/as PROVINCIANOS/AS…

Entretanto, as MENTES MEDÍOCRES estão mais ativas do que nunca com suas TEORIAS relacionadas com a TERRA PLANA, bem como, os/as NEGACIONISTAS contra as descobertas CIENTÍFICAS…

No mais em meio ao tudo de menos, apenas o TEMPO deste NOVO TEMPO NOVO pode determinar para que lado vai essa NOVA GESTÃO PROVINCIANA…

Por isso e talvez aquilo, dependendo sempre de cada OLHAR, tudo pode acontecer no próximo ano, todavia, espera-se que seja executado de acordo com as NECESSIDADES afins aos interesses da COMUNIDADE PROVINCIANA…

Também, no próximo ano, vai ocorrer a DANÇA DAS CADEIRAS nos lados das PAREDES ALVAS, desta forma, alguns NOMES para isto ou aquilo, estão nos CORREDORES daqueles lados, também, nas ESQUINAS e CAFETERIAS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, como sempre, ainda bem que existe sempre a DÚVIDA para fazer a diferença em todas as áreas, reforça-se com aquela outro dito popular que diz, a saber: NADA ESTÁ TÃO RUIM QUE NÃO PODE PIORAR…

Deste ou daquele outro jeito, não se pode deixar de lado que o PROFISSIONALISMO deve estar acima dos interesses PESSOAIS que envolvem RELAÇÕES FAMILIARES, ainda mais quando o CENÁRIO atual reforça a necessidade da COMPETÊNCIA com QUALIFICAÇÃO…

Tudo indica, isso é, dependendo sempre dos interesses neste JOGO mais do que VICIADO pelas eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS, as mesmices de sempre quando se trata do PODER em busca do PODER, além disto e mais aquilo, as VAIDADES ACADÊMICAS sempre marcam presença em nome disto ou daquilo nos lados das PAREDES ALVAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]