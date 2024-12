1º Almoço Resgatando Tradições Rurais reúne cultura, gastronomia e lazer no bairro Pavão

O bairro Pavão, em Adamantina, foi palco de uma verdadeira celebração da cultura e das tradições rurais durante o 1º Almoço Resgatando Tradições Rurais, realizado na manhã de domingo (8). O evento, trouxe momentos de confraternização, alegria e resgate histórico, consolidando-se como um marco cultural no município.

INÍCIO COM A CAVALGADA

A programação teve início com uma cavalgada, que reuniu um expressivo número de participantes, entre cavaleiros, amazonas e comitivas de diversas localidades.

O trajeto foi acompanhado por moradores que prestigiaram a passagem das comitivas, aplaudindo e registrando momentos dessa tradicional manifestação cultural.

GASTRONOMIA TÍPICA NO SALÃO PAROQUIAL

Após a cavalgada, o público foi recebido no Salão Paroquial do bairro Pavão, onde foi servido um almoço especial, com pratos típicos da culinária rural, preparados com dedicação e sabor, destacando ingredientes frescos e receitas tradicionais.

A área interna do salão foi cuidadosamente organizada para receber os visitantes, enquanto o lado externo também foi adaptado com espaços para convivência e recreação, garantindo conforto e diversão para todas as idades.

SHOW E SORTEIO DE PRÊMIOS

Durante a tarde, os presentes foram agraciados com a apresentação de Maldonado e Banda, que trouxeram música ao vivo, levantando o astral dos participantes com um repertório que incluiu clássicos sertanejos e sucessos da música regional. O show atraiu o público para cantar e dançar, reforçando o clima de união e alegria.

Além disso, a programação incluiu o sorteio de prêmios, que movimentou o evento e trouxe ainda mais animação, premiando vários.

ORGANIZAÇÃO E APOIO

O evento foi organizado por Marrom e César Mantovani, que se dedicaram para garantir uma programação diversificada e bem estruturada. A realização contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Adamantina, que deu suporte logístico e técnico para a realização desse importante encontro.

IMPACTO E EXPECTATIVAS FUTURAS

O 1º Almoço Resgatando Tradições Rurais não apenas resgatou práticas culturais importantes, mas também promoveu a integração da comunidade, destacando o valor das tradições rurais.

Os organizadores já sinalizaram a intenção de transformar o evento em uma tradição anual, ampliando ainda mais as atividades e reforçando o compromisso de manter viva a história e a cultura rural na região.