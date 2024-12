Capaz faz 410 contratações em 2024 e fecha ano com 15% a mais de aprendizes do que em 2023

A Instituição Capaz de Adamantina fecha 2024 contabilizando números bastante positivos. Perto de completar 62 anos de fundação – em fevereiro de 2025 – é hoje referência na inserção de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho regional.

De acordo com informações do Departamento Administrativo, a entidade totalizou neste ano 410 contratações de aprendizes junto às dezenas de empresas parceiras em Adamantina, Flórida Paulista e Lucélia.

Outro avanço relevante ligado à colocação de jovens no mercado de trabalho foi o aumento de 15% registrado em 2024, tendo em vista que os dados mostram que em janeiro a Instituição tinha 305 aprendizes nas empresas e, agora, fecha o mês de dezembro com 356 jovens no mercado de trabalho.

“Ao longo dessas mais de seis décadas, além de inserir milhares de aprendizes no mercado de trabalho com o apoio dos nossos parceiros, também contribuímos para as formações ética e moral desses jovens. E a expectativa para 2025 é aumentar esses números e continuar criando oportunidades para que a nossa juventude possa conseguir emprego e mudar os seus futuros e até de suas famílias”, disse a presidente da Capaz, Marineide Basso Baraldi.

A Instituição fica localizada na Avenida Santo Antônio, nº 776 – centro, defronte da Escola Navarro de Andrade.