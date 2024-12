Justiça libera motorista de acidente fatal em Adamantina após pagar R$ 5 mil

A Justiça determinou a soltura do motorista de um Honda Civic, residente em Adamantina, envolvido em um acidente fatal que tirou a vida de Evandro Sérgio de Oliveira, de 49 anos, também morador da cidade.

A colisão ocorreu na madrugada de ontem (22), na Avenida Rio Branco, em frente ao Hotel Villa Verde.

Evandro, que pilotava uma motocicleta, foi atingido na traseira pelo veículo. Com o impacto, ele foi arremessado a cerca de 50 metros, colidindo contra um poste e uma caminhonete estacionada.

O Corpo de Bombeiros de Adamantina prestou socorro ao motociclista, mas ele não resistiu e teve o óbito constatado ao dar entrada no Pronto-Socorro.

O Honda Civic, que ficou com a frente e o para-brisa destruídos, parou alguns metros à frente, na altura da Agropecuária Boi Forte. O motorista, de 31 anos, permaneceu no local e aguardou a chegada das autoridades.

Conforme a Polícia Civil, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro oferecido pela Polícia Militar. Apesar disso, não apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo o delegado plantonista.



Durante exame clínico realizado por um médico legista, foi identificado um hálito discretamente etílico, sugerindo consumo de álcool, mas sem comprovar embriaguez, conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Em depoimento, o motorista afirmou que dirigia pela via e que não viu a motocicleta, resultando na colisão. Ele foi detido e levado à Cadeia Pública de Adamantina.

DECISÃO JUDICIAL



Na audiência de custódia, realizada pelo juiz plantonista de Tupã, foi determinada a fiança no valor de R$ 5 mil, que foi paga, permitindo a liberação do motorista. A decisão gerou indignação entre familiares e amigos da vítima.

COMOÇÃO

Evandro Sérgio de Oliveira era conhecido e estimado na comunidade. O velório teve início na noite de ontem, com o sepultamento marcado para as 9h de hoje, no Cemitério Municipal de Adamantina.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente.