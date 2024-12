Biribol de Adamantina conquista medalha de bronze nos Jogos Abertos do Interior

Em janeiro de 2025, jovens com idade entre 15 e 17 anos poderão se capacitar para realizar o sonho do primeiro emprego por meio da a Instituição Capaz de Adamantina. Isto porque, durante o mês de férias escolares, será oferecido o curso de pré-aprendizagem para o mercado de trabalho, chamado “Aprendiz do Futuro”.

Serão formadas duas turmas, com 35 vagas cada: para a primeira, as inscrições já estão abertas e seguem até o dia 18 de dezembro (quarta-feira); já para a segunda turma, as matrículas terão início no dia 6 de janeiro e poderão ser feitas até 15 de janeiro.

A inscrição para ambas as turmas deve ser efetuada, presencialmente, na sede da Capaz, localizada na Avenida Santo Antônio, nº 776 – centro, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os documentos necessários são RG e CPF.

O curso é 100% gratuito. As aulas da Turma I tem início no dia 6 de janeiro de 2025. No total, serão 10 encontros, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Já as aulas da Turma II começam somente no dia 20 de janeiro.

No cronograma didático serão abordados temas que buscarão qualificar o jovem para iniciarem no mercado de trabalho, dando noções básicas de Ética Profissional, Comportamento Social e Imagem Pessoal, Comunicação e Oratória, Atendimento ao Cliente e Legislação Trabalhista.

Essa oportunidade é destinada aos jovens de Adamantina, Lucélia e Flórida Paulista. Mas as vagas são limitadas!