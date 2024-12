Adamantina avalia participar da Liga Paulista de Futsal Sub-20 em 2025

“É a própria mente de um homem, e não seu inimigo ou adversário, que o seduz para caminhos maléficos.” (Buda)

By seb@r.

Não tem como deixar de lado as eternas IRONIAS para tentar dar a volta por cima, talvez, por este ou aquele outro lado de um mesmo lado quando se trata de temas e temáticas PROVINCIANAS…

Como sempre, no mais em meio ao tudo de menos, isso é, quando o ASSUNTO EM PAUTA está relacionado com a GESTÃO PINOQUIANA que caminha (sic) para um FINAL sem muitas considerações quanto as CONQUISTAS para a COMUNIDADE PROVINCIANA…

Desta forma, E LA NAVE VA, neste caso em especial, está em sintonia com um filme italiano do cineasta FREDERICO FELLINI, sendo que a tradução registra E O NAVIO VAI, assim, cada qual com suas ESCOLHAS em nome daquele que está se despedindo, ainda, depois de OITO LONGOS ANOS como GESTOR PÚBLICO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Aquele outro pensador disse, a saber: O TEMPO É O SENHOR DA RAZÃO, todavia, pode ser que a melhor escolha nestes OCASOS DE UM TALVEZ, esteja mais de acordo com um outro dito mais do que popular que afirma: NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO…

Tais DESENCONTROS estão relacionados com as ESCOLHAS que foram feitas e executadas pelo denominado PINÓQUIO PROVINCIANO e sua turma de ALOPRADOS/AS nestes últimos anos, haja vista que muitas PROMESSAS foram feitas e o resultado ficou além do esperado…

Entretanto, a partir de JANEIRO do próximo ano, assume uma NOVA GESTÃO (sic), todavia, não se pode acreditar que haverá uma MUDANÇA RADICAL (sic), haja vista que são todos FARINHA deste MESMO SACO, tendo em vista que essa turma pertence ao DITO CUJO que afirmou que era pra deixar A BOIADA PASSAR…

Desta forma, pelo MUGIR desta BOIADA que vai passar daqui pra frente nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo pode acontecer de um lado ou de outro, porém, espero que tais MENTES MEDÍOCRES não entrem nas PAREDES ALVAS, tendo em vista que naqueles lados TÁ TUDO DOMINADO, mesmo assim, sempre pode receber outras/as para compor o TIME ACADÊMICO…

Retornando ao GESTOR denominado de PINÓQUIO, também, recebeu outro apelido (sic) no passado, ou seja, de BO.DO.QUIO (BOzzo+DOria+pinoQUIO), deve-se ficar na tal BOCA DE ESPERA quanto as suas IDAS com poucas VINDAS, isso é, depois que o mesmo deixar o PODER pelo PODER, ainda, que sempre marcou a sua presença com apoio da Equipe de ALOPRADOS/AS em nível de GESTÃO PÚBLICA…

Tais desencontros fazem parte deste PROCESSO PROVINCIANO e sempre naquela perspectiva popular que diz: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]