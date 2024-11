VII Semana de Ciências Agrárias da FAI tem encerramento na Queijaria Monte Alegre

Encerrou-se no dia 9, sábado, a VII Semana de Ciências Agrárias do Centro Universitário de Adamantina, abordando o tema “Turismo Rural”. Para falar sobre a temática, foi convidada a médica veterinária Francieli Simionato Silveira, sócia-proprietária da Queijaria Monte Alegre. Além de abordar os diversos aspectos de funcionamento da queijaria, Franciele citou as dificuldades, os desafios e toda trajetória para a efetivação de seu empreendimento, que hoje atrai turistas de toda região para saborear o famoso café colonial.

Após a apresentação da proprietária, os participantes foram divididos em grupos para conhecerem o roteiro realizado com os visitantes do local. Assim, foi possível ver a criação dos diversos animais do sítio, como porcos, cabras, vacas e aves, seguido de uma trilha por uma pequena mata existente no local. O evento foi encerrado com o tradicional café colonial servido pela queijaria, momento em que todos puderam saborear as delícias servidas no local.

“Além desta novidade, que foi a realização de um dia do evento fora do Câmpus, a Semana de Agrárias também contou com a participação de alguns empreendedores da região, como a Treviolo Café, a Rota das frutas e as delícias da Sandra, completando assim a proposta do evento que foi de ‘Empreendedorismo Rural’”, afirma o coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.

O evento foi complementado com as palestras do Sebrae, no dia 5 de novembro, abordando “Ideias empreendedoras em ação: Das tendências à inovação”, proferida por Juliana Vioto, analista de negócios e especialista em pequenos negócios do SEBRAE, e “Você dono do negócio rural: o que preciso saber?”, proferida por Guilherme Aparecido Soares, doutorando em Desenvolvimento Regional e consultor de negócios do Sebrae.

No dia 6, foram realizadas as palestras “Rota dos Cafés de São Paulo: do Solo à Xícara”, por Edson Frasson Teixeira, sócio-proprietário da Treviolo Café e Cafeicultura Eldorado, seguida de “A Mútua como apoio e alavanca para os novos profissionais”, pelo Eng. Renato Arcanjo de Castro, do CREA São Paulo e encerrando com “Fruticultura como Oportunidade de Empreendedorismo Rural”, abordada por Antonio Angelo Vendicto Tiveron, engenheiro agrônomo e produtor rural.

“Com a semana acadêmica, os estudantes do curso de Agronomia da FAI tiveram a oportunidade de conhecer as diversas possibilidades de se empreender na área, criando mais opções no mercado de trabalho”, finaliza.