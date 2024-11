ARTIGO: Província, Natal e Nova Gestão se aproximando…

“Basicamente, a Gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação” (Henry Mintzberg)

“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso.” (Ariano Suassuna)

By seb@r.

De um jeito ou de outro, isso é, espera-se que aquela TURMA que continua no QUARTO ESCURO, estejam mais de acordo com o RESULTADO das eleições provincianas para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO e ponto quase final…

Portanto, em período que antecede o NATAL e o ANO NOVO, todos/as os/as envolvidos/a neste NOVO (sic) PROJETO DE GESTÃO, possam de um jeito ou de outro, isso é, não se pode deixar de lado as ETERNAS TROCAS SIMBÓLICAS que envolvem o PODER pelo PODER em busca do PODER…

Também, deve-se considerar que os famosos DITOS POPULARES estão mediando as IDAS e VINDAS para muitos DESENCONTROS com os/as NOVOS/AS MANDATÁRIOS/AS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Além do mais em meio ao tudo de menos, isso é, quando se trata da POLÍTICA PROVINCIANA, ou melhor, dos/as POLITIQUEIROS/AS que estão sempre em ESTADO DE ALERTA, como sempre, para dar o BOTE pra cima do famoso TOMA LÁ, DÁ CÁ…

Mesmo tendo, pelo menos na TEORIA, uma MAIORIA no LEGISLATIVO PROVINCIANO, o GESTOR eleito e sua EQUIPE DE APOIO, não estão fora de um CENÁRIO onde tudo pode acontecer deste e do outro lado…

Com as FESTAS NATALINAS se aproximando, bem como, as luzes de mais um ANO NOVO ANO para um NOVO ANO NOVO, as ditas CARTAS (sic) estão em cima da mesa para isto e mais aquilo, todavia, registra-se, a saber: QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Ah! Não se pode esquecer da turma PINOQUIANA que estão em DEBANDADA geral daqui pra frente, ou seja, a CONTAGEM REGRESSIVA começou assim que os RESULTADOS foram publicados pela JUSTIÇA ELEITORAL…

Por isso, talvez aquilo, seja possível estar em SINTONIA com as PROPOSTAS veiculadas durante o período ELEITORAL, mesmo assim, as TEORIAS serão colocadas na PRÁTICA assim que o GESTOR ELEITO assumir o cargo com a equipe de apoio…

Ainda, depois de ANOS e ANOS em terras PROVINCIANAS, acredito que não se pode BAIXAR A GUARDA, ainda mais nesta área denominada de PÚBLICA, porém, TODO CUIDADO É POUCO neste TEMPO NOVO TEMPO que se aproxima…

Até o momento, como sempre, existem diversas ESPECULAÇÕES quanto aos NOMES INDICADOS para compor o SECRETARIADO, haja vista que os primeiros MESES iniciais desta GESTÃO, com certeza, devem MOSTRAR pra que vieram em nível de SERVIÇOS PÚBLICOS…

e-mail: [email protected]