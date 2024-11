Solicitada implantação de proteção para pedestres nos pontilhões do trevo principal na SP-294

O Cine HOS, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, a Casa Afro Adamantina, a Associação Gangazumba e a OAB de Adamantina, promove no próximo dia 2 de dezembro (segunda-feira), às 20h, uma exibição gratuita do filme “Doutor Gama” , como parte das atividades em celebração ao Mês da Consciência Negra .

Com classificação indicativa de 14 anos, a sessão será aberta ao público e acontecerá no Cine HOS, reforçando o compromisso com a valorização da história, cultura e luta do povo negro.

Dirigido por Jeferson De, “Doutor Gama” é um filme biográfico que retrata a trajetória de Luiz Gama, um dos nomes mais importantes da história do Brasil. Escritor, advogado, jornalista e abolicionista, Luiz Gama utilizou seu conhecimento sobre as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravizados.

Filho de uma mulher negra livre e de um homem branco, Luiz Gama foi vendido como escravizado aos 10 anos para quitar dívidas de jogo de seu pai. Mesmo diante da adversidade, ele conseguiu se alfabetizar, conquistou sua liberdade e tornou-se uma das personalidades mais respeitadas de sua época, sendo pioneiro na luta pela abolição da escravatura.

SERVIÇO

O quê: Exibição gratuita do filme “Doutor Gama”

Quando: 02 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 20h

Local: Cine HOS

Classificação indicativa: 14 anos

Entrada: Grátis

A exibição é uma oportunidade única para refletir sobre a história e as contribuições de figuras negras para a formação do Brasil contemporâneo.