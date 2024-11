Carro da prefeitura de Adamantina pega fogo

Na madrugada de hoje, uma agressão violenta deixou um homem gravemente ferido em um estacionamento de um clube em Adamantina.

De acordo com relatos que constam no boletim de ocorrência, a briga começou após uma discussão entre dois indivíduos que estavam saindo do local, quando um deles, armado com uma faca, tentou agredir o outro.

Um terceiro indivíduo, amigo da vítima, interveio para tentar conter o agressor, e conseguiu imobilizá-lo momentaneamente. No entanto, durante a luta, a faca acabou ferindo os dois envolvidos, e o agressor conseguiu escapar do local.

A polícia foi chamada e encontrou os dois feridos no local, que foram socorridos e levados para o hospital. Após a avaliação das imagens de segurança do local e as declarações das testemunhas, o agressor foi preso em flagrante por lesão corporal grave.

A vítima e o amigo que tentou intervir sofreram ferimentos em diversas partes do corpo, incluindo na face e na mão, e precisaram receber atendimento médico imediato. A faca utilizada na agressão foi apreendida pela polícia.

O caso ainda está em investigação para determinar as motivações do crime e se há mais indivíduos envolvidos.