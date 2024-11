Adamantina terá nova agência da VOLKSWAGEN

Completo! Este é o Salão Glamour de Adamantina com a assinatura da profissional cabeleireira Cris Barrem com uma trajetória de mais de 30 anos de sucesso.

O salão Glamour conta com profissionais altamente capacitados para tornar o seu dia mais especial, em aniversários, batizados, casamentos, noivados, 15 anos, formaturas e outras ocasiões.

O salão sempre inova e oferece o que há de melhor em termos de beleza e bem-estar, com serviços diversos como cortes e colorimetria, químicas em geral, manicure e pedicure com serviços para homens e mulheres de todas as idades.

Uma série de cosméticos, acessórios e semijoias com preços e condições de pagamento especiais também são oferecidos aos clientes, inclusive trabalhando com todas as bandeiras de cartões de crédito.

O salão Glamour fica na avenida Josefina Dal’ Antônia Tiveron, 385. Agendamento e atendimento pelo telefone: (18) 3522-2229.