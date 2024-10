Prefeitura de Adamantina adquire mais quatro veículos para a Saúde

No último dia 30 de setembro, aconteceu no Anfiteatro Fernando Paloni um encontro com as participantes do Programa Feira da Mulher Empreendedora visando a realização do I Simpósio de Mulheres Empreendedoras que acontecerá no dia 22 de outubro a partir das 8h na Queijaria Monte Alegre.

Na oportunidade, foi apresentada toda a programação que terá como tema “Elas mandam bem! Desafiando limites e quebrando barreiras”, com o objetivo de tratar a importância da imagem pessoal e como ela impacta no crescimento do negócio.

A idealizadora da feira em Adamantina, Luciana Pereira, contou sobre todos os detalhes que envolvem este dia e que contará com a participação não só das empreendedoras de Adamantina como Pacaembu, Lucélia, Mirandópolis e Campinas.

“Neste dia, nosso foco estará em evidenciar a importância que ela tem como mulher e de como sua evolução pessoal é fundamental e reflete em seu negócio”, comenta. As inscrições estarão abertas a partir da próxima semana e é voltada apenas para as mulheres que já participam das feiras na região.

Ainda no encontro, foi apresentado para as empreendedoras a proposta para que elas participem do Haru Matsuri Kodomoachi – 2º Festival da Primavera em Adamantina. O festival que é organizado pela Acrea acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

As empreendedoras que têm filhos que já estão trilhando o mesmo caminho também foram convidadas para participar da programação especial na Queijaria Monte Alegre quando acontecerá no dia 13 de outubro a Feira Pequenos Empreendedores.

Foram disponibilizadas vagas de 6 a 8 crianças e a produção deve ser feita pelos pequenos e pequenas. A participação das crianças é gratuita e o custo será somente do café colonial caso tenham interesse em participar.

Todas as dúvidas ou mais informações podem ser tiradas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Adamantina.