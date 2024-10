Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza campanha de arrecadação de brinquedos

Foi inaugurado na noite da quarta-feira (2) a nova arena de grama sintética do Parque dos Pioneiros, em Adamantina.

O evento contou com a presença do prefeito Marcio Cardim, do secretário de Esportes, Lazer e Recreação, Ronaldo Tuiui; secretário de Educação, Osvaldo José; secretário de Agricultura e Abastecimento, Thiago Benetão e familiares de Antônio Libarino Bassan, esportista que dá nome à nova arena esportiva.

Na ocasião o público presente pôde acompanhar a 16ª rodada da Copa da Amizade com três jogos: Hookah Valem x RB Pigari´s; RB Pracinha x Sagres FC e Portuguesa x DEIP Mirão.

O novo espaço com nome do esportista Antônio Libarino Bassan, que foi um renomado atleta, chefe de divisão de Jogos, entre outras funções na área esportiva, que o levou a ser considerado o “Pai do Futebol de Salão” na região. A homenagem aconteceu através de indicação dos vereadores Hélio José dos Santos, Noriko Onishi Saito e Ricardo Soares Cangirão.