Orçamento 2025 traz recursos para aumento de 8%, elevação do ticket e pagamento de abono natalino

De acordo com informações publicadas nesta semana nas redes sociais, por meio do Projeto de Lei nº 094, de 16 de outubro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Adamantina para o exercício de 2025, estão garantidos recursos que beneficiarão os servidores públicos municipais no próximo ano.

A previsão contida no Orçamento é que se promova aumento real de, no mínimo, 8% nos salários, bem como eleve o vale-alimentação para R$ 35,00 e, ainda, efetue o pagamento de abono natalino entre R$ 200,00 e 300,00 aos funcionários municipais.

A proposta com o referido percentual e valores foi tratada durante reunião realizada no dia 19 de setembro deste ano com a participação de representantes da Prefeitura – prefeito Márcio Cardim, vice Dinha Santos Gil e o secretário de administração Evandro Souza –, da Câmara – vereadores Hélio Santos, Ricardo Cangirão e Noriko Saito – e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Nivaldo Marins do Nascimento (Londrina).

Ainda segundo as informações divulgadas, recursos incluídos no Orçamento Municipal garantem esses pagamentos a partir de 1º de janeiro de 2025.