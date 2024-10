José Tiveron reafirma que será feita uma auditoria na Prefeitura logo após assumir como prefeito

O prefeito eleito de Adamantina, José Carlos Tiveron (NOVO), em entrevista concedida à TV Folha Regional e ao Portal Adamantina Net, voltou a falar sobre um tema que levantou polêmica durante a campanha eleitoral: a realização de auditoria na Prefeitura.

O futuro chefe do Poder Executivo explicou que o NOVO é um partido que em toda Prefeitura na qual o candidato entra como prefeito existem regras de como vai ser trabalhada administração pública. E reafirmou: “Então, primeiro é feita uma auditoria para ver como estão as finanças e as outras áreas e saber o que precisa ser corrigido”.

A iniciativa, também segundo Tiveron, será tomada logo no início do mandato, em 2025.

“É normal no partido esse procedimento. Inclusive, até treinamento de funcionários concursados para se adequar a essa sistemática. Vem uma equipe especializada em trabalhar uma sistemática nova de ação em todas as secretarias municipais, para as coisas fluírem da melhor maneira possível”, acrescentou.

O mandato do prefeito eleito, juntamente com a vice-prefeita Lucia Haga, começa no dia 1º de janeiro de 2025 e vai até 31 de dezembro de 2028.