More bem em Adamantina com o residencial RECANTO DOS PÁSSAROS

Um fato inédito e histórico ocorreu nas Eleições Municipais 2024: pela primeira vez, após 72 anos de Poder Legislativo em Adamantina, três mulheres ocuparão como vereadoras as cadeiras da Câmara Municipal.

As futuras representantes das adamantinenses na Casa de Leis, que totalizarão um terço dos edis, são: Gabi Callil com 888 votos – que inclusive foi a mais votada entre os 9 eleitos –, do Partido Renovação Democrática (PRD); a Meire Escrivã com 482 votos, do Partido NOVO; e a Martinha do Posto com 325 votos Partido Social Democrático (PSD).

As duas primeiras apoiaram o candidato a prefeito eleito José Tiveron (NOVO) e integrarão a base de apoio da futura Administração Municipal no Legislativo. Já a última estava ao lado de Daniel Robles, que ficou na terceira colocação.

Outro fato marcante também é que será a primeira vez que as três ocupam um cargo eletivo.

Esta será a 19ª Legislatura da Câmara de Adamantina. Nas outras, o máximo de mulheres como vereadoras foram duas. A última, por exemplo, foi a de 2017/2020, quando teve Noriko Saito e Dinha Santos Gil.

Gabi, Meire e Martinha assumirão o mandato a partir de 1º de janeiro de 2025 e exercerão o cargo até 31 de dezembro de 2028.