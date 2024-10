ARTIGO: Província, FISIOCLÍNICA e “7 anos”…

Um micro-ônibus, um Gol prata e um caminhão se envolveram em um acidente por volta de 6h50 da manhã desta quarta-feira (23) na altura do km 433 da rodovia Washington Luís (SP-310). Testemunhas informaram para a reportagem que houve grande congestionamento de veículos no local.

O acidente ocorreu nas proximidades da avenida Percy Gandini, na Vila Toninho. Oito trabalhadores de uma empresa de construção de Ibirá estavam no veículo maior, mas ninguém se feriu gravemente. O micro-ônibus trafegava no sentido norte quando foi atingido por um caminhão (não identificado), fazendo com o que o condutor perdesse o controle e batesse no barranco, acabando por tombar e bloquear parcialmente a pista.

Após o acidente, o caminhão envolvido na colisão fugiu do local, sem prestar qualquer ajuda aos passageiros da outra condução. Até pelo menos às 9h, o trânsito permanecia lento nas imediações, que chegou a ter parte da pista interditada por um período no sentido Cedral a Rio Preto, precisando ser desviado para a alça de acesso do km 431 da rodovia, na Vila Toinho.

Era pouco depois das 9h quando o coletivo foi destombado De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o motorista alegou “que tombou o micro-ônibus porque foi fechado por um caminhão”. Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas e o condutor do veículo Gol, nem mesmo em que circunstâncias ele estava envolvido no caso, que será investigado pela Polícia Civil.