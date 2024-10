Dois vereadores eleitos afirmam que disputarão a próxima Presidência da Câmara

Passada a campanha eleitoral, encerrada no último dia 6 de outubro com as Eleições Municipais 2024, agora começam as articulações para a escolha da futura Mesa Diretora da Câmara de Adamantina, para os cargos de presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretário.

A reportagem do Jornal Folha Regional e Portal Adamantina Net conversou com vereadores eleitos e questionou sobre o interesse de disputarem a Presidência do Poder Legislativo, cujo posto será ocupado nos dois primeiros anos (2025/2026) do futuro mandato 2025/2028.

Dos nove edis que comporão a próxima Câmara, apenas dois afirmaram que pretendem ser presidente:

Edinho Ruete, que foi eleito pelo partido NOVO com 799 votos e exercerá o 2º mandato legislativo, já presidiu a Casa de Leis no biênio 2017/2018;

Hélio Santos, que se elegeu pelo Progressistas para o 6º mandato camarário com 569 votos, também já esteve na presidência do Legislativo no biênio 2013/2014 e foi vice-presidente em 2015/2016.

Os demais vereadores eleitos – Gabi Calil (PRD), Daniel Fabri (Podemos), Meire Escrivã (NOVO), Cid Santos (NOVO), Rogério Macarrão (Progressistas), Aguinaldo Galvão (Republicanos) e Martinha do Posto (PSD) – manifestaram não ter pretensão de pleitear o comando da Casa de Leis neste primeiro biênio.

A votação para a eleição da Mesa Diretora 2025/2026 ocorrerá no dia 1º de janeiro, logo após a cerimônia de posse dos eleitos.