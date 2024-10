Moradores questionam paralisação das obras na ligação entre o Jardim Brasil e Itamaraty

A música “Última saudade”, do compositor adamantinense Tiago Marcelo, que foi composta juntamente com Felipe Martins, Léo Souzza e Flavinho do Kadet, atingiu o topo das plataformas digitais neste mês.

Sucesso nas vozes da dupla de sucesso Henrique e Juliano, “Última saudade” está em primeiro lugar na Billboard, principal ranking musical do mundo, que dita tendências para todos os países.

A música também tornou-se a mais ouvida no Spotify Brasil, importante plataforma de áudio, e o vídeo mais em alta do Youtube Brasil, 33º vídeo mundial.

De acordo com Tiago Marcelo a música foi lançada no dia 27 de setembro e já tem mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.

O compositor Tiago Marcelo tem uma longa história com a música e atualmente, conta com quase 1000 músicas gravadas por artistas de todo o Brasil.

Ele já compôs para grandes artistas do sertanejo, como: Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, Ana Castela, Michel Teló, Maiara e Maraisa, Fernando e Sorocaba, Zé Neto e Cristiano entre outros, destacando-se entre os maiores nomes da composição da nova geração da música brasileira.

(Com informações do Diario do Oeste)