“Adamantina Qualifica” está com inscrições abertas para o curso de garçom

Cerca de 2,6 mil estudantes de toda a região tiveram uma experiência inesquecível e surpreendente em um dos momentos mais importantes da vida: a hora de decidir qual carreira profissional seguir.

Inovação, tecnologia e diversão marcaram a 16ª edição da Mostra de Profissões do Centro Universitário de Adamantina, realizada no Câmpus II através da Pró-reitoria de Extensão na primeira semana de outubro.

Os estudantes foram recebidos com um pequeno café da manhã, distribuição de brindes e em seguida, foram imersos em um incrível cenário semelhante ao jardim do filme Avatar, experimentando o aguçar de seus sentidos com um jardim fosforescente, de luzes néon, onde a cada passo, surpresas despertavam novas emoções, como personagens mágicos, borboletas em néon e um espelho que fotografava a imagem de quem o olhasse. O teste vocacional para ver qual a melhor profissão que se encaixa em seu perfil foi outro destaque do evento.

Durante os roteiros de visitação, os alunos puderam ter um contato bem próximo com a realidade dos cursos oferecidos, tirando todas as dúvidas com os representantes de cada profissão.

“O evento superou as expectativas. Conseguimos auxiliar, de maneira dinâmica, no direcionamento dos jovens estudantes para o Ensino Superior, que assim definirão seu futuro como profissionais qualificados para o mercado de trabalho”, ressaltam a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli e o coordenador Projetos de Extensão nas Áreas de Exatas e da Terra, Prof. Me. João Paulo Gelamos.

Vestibular

Os visitantes que se interessaram pelos cursos do Centro Universitário de Adamantina poderão se inscrever no Vestibular 2025, que tem inscrições gratuitas abertas até o dia 23 de outubro.

A prova será aplicada no dia 27 de outubro, um domingo, das 9h às 13 horas no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci).

Faça a sua inscrição on-line, no hotsite www.fai.com.br/vestibular, ou pessoalmente na Secretaria do Câmpus I.