Abertas inscrições para o 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e região

Estão abertas a partir desta segunda-feira (7), as inscrições para o 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e Região. A iniciativa é voltada apenas para as mulheres que já participam das feiras em Adamantina e nas cidades de Pacaembu, Lucélia, Mirandópolis e Campinas.

As interessadas podem efetivar sua inscrição no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7BueJLGcZYhgjpkQeK_ZsfWZq8KpZyYVpfMJRX22dbQUEvw/viewform?usp=pp_url

Com o tema “Elas mandam bem! Desafiando limites e quebrando barreiras”, o simpósio acontecerá no dia 22 de outubro, a partir das 8h30, na Queijaria Monte Alegre.

O objetivo do encontro é tratar a importância da imagem pessoal e como ela impacta no crescimento do negócio.

De acordo com a idealizadora da feira em Adamantina, Luciana Pereira, durante todo o ano, o foco é levar mais conhecimento para que as empreendedoras possam potencializar seus negócios.

A primeira oficina do simpósio será de automaquiagem com a participação do parceiro O Boticário,depois a programação do simpósio traz a realização de um bate papo com algumas empreendedoras tanto de Adamantina quanto de Campinas. A programação ainda contará com uma palestra sobre a “Estratégia de Imagem Pessoal”, com Lilian Fortuna que é consultora de imagem e professora da FATEC, parceira do evento.

Haverá ainda uma apresentação com a temática “Reflexo do sucesso: como sua imagem e responsabilidade moldam seu negócio” que será ministrada pela mentora comportamental e analista de temperamentos, Maiara Januário.

Posteriormente, haverá ainda um almoço no local e as mulheres poderão conhecer os atrativos da Queijaria Monte Alegre.

No período da tarde, o parceiro Sebrae tratará uma apresentação sobre inteligência emocional e Ana Kathia Guerra que é empreendedora cultural e gestora de recursos humanos, participante da Feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas falará sobre “O ponto de vista do impossível”.

Para encerrar o simpósio, haverá uma roda de conversa com a temática “Desafiando Limites e Quebrando Barreiras” e uma visita a loja colaborativa que funciona na rodoviária.

“Estamos preparando uma programação muito especial para todas as empreendedoras. Efetive sua inscrição e não perca esta oportunidade”, convida Luciana Pereira, idealizadora da Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina.