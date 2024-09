Solicitada destinação de recursos para a COOPERADAM no Orçamento 2025

As equipes do Betão F.C. do treinador Betão e auxiliar Fernando Emed Jacinto e Adamantina City F.C. do treinador Lebody e auxiliar Paulinho, estarão frente a frente na briga pela segunda e última vaga para a disputa final do Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo de Adamantina.

A partida entre as duas equipes será pela segunda partida das semifinais da competição adamantinense e acontece nesta quarta-feira (25), às 19h15, no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

PENALIDADES

Se caso houver empate no tempo normal, a disputa será nas penalidades com 5 cobrança de cada equipe com jogadores alternados.

CONFRONTO

No confronto realizado entre as duas equipes no dia 27/8, vitória do Betão F.C. por 3 a 1 diante do Adamantina City.

PARQUE IGUAÇU NA FINAL

A equipe do Parque Iguaçu F.C. já está classificada para a disputa final após vencer por 2 a 1 Hookah Valem, em jogo realizado nesta terça-feira (24)

ORGANIZAÇÃO

Selar de Adamantina Ronaldo Dutra “Tuiuiú” (Secretário) e Luciano Netto (Diretor)

APOIO

Prefeitura Municipal de Adamantina