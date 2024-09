Lojas CEM inaugura esta semana em Adamantina

Alcio Ikeda foi o único candidato a prefeito de Adamantina que participou na sexta-feira (6) do lançamento do “Guia da Candidata e Candidato Empreendedores 2024”, uma iniciativa do Sebrae-SP, com o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (Frepem) da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis (SESCON-SP).

Conforme o Sebrae-SP, o Guia é um documento destinado a candidatas e candidatos ao executivo municipal, que contempla dez compromissos com o empreendedorismo a serem incorporados nos planos de governo das futuras 645 prefeitas ou prefeitos do Estado de São Paulo.

O lançamento ocorreu no escritório regional do Sebrae-SP em Presidente Prudente, onde Alcio reiterou seu compromisso com o empreendedorismo, tema que está presente em um dos dez eixos estratégicos que compõem seu plano de governo. O tema voltado ao empreendedorismo está presente no eixo “Desenvolvimento, Inovação e Empregos”, com propostas para fortalecer a economia local.

Sintonia

Muitos dos temas que já integram o plano de governo do candidato Alcio Ikeda estão em sintonia com as sugestões que integram o Guia do Sebrae-SP. “O desenvolvimento econômico é um ponto principal no nosso projeto de governo. Nisso, a participação do Sebrae é essencial porque visa estimular o comércio, a inovação, a formação, a capacitação e isso é de extrema importância. Por isso estou participando desse evento, para ampliar o leque de conhecimento e os contatos para trazer para Adamantina uma proposta cada vez mais inovadora e melhor para o nosso desenvolvimento”, destacou Alcio.

Ele avaliou positivamente o encontro e pontuou alguns destaques voltados ao empreendedorismo. “Encontro muito produtivo aqui no Sebrae. Recebemos o guia do candidato empreendedor, onde o Sebrae apresenta dez prioridades no empreendedorismo, como por exemplo simplificar e desburocratizar a abertura e legalização de empresa, o incentivo ao pequeno produtor rural, também a questão de incluir o ensino empreendedor no ensino fundamental, dentre outras questões de extrema importância, como o fomento do micro empreendedor na participação das compras e contratações governamentais do poder público municipal”, explanou o candidato.

Alcio ressaltou ter assinado o compromisso no evento, e eleito irá colocar em prática as próprias propostas para o empreendedorismo, como também as sugestões Sebrae-SP. “Nós assinamos um termo de compromisso, um termo de adesão ao nosso projeto de governo, porque eu acredito que esses são eixos extremamente importantes, não somente para o município, mas para todo o desenvolvimento regional. A busca por conhecimento é algo extremamente importante para desenvolver o projeto cada vez melhor por Adamantina, e o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo são prioridades no nosso projeto”, completou.