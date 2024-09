Iniciada lacração das 135 urnas eletrônicas que serão utilizadas em Adamantina, Flórida e Mariápolis

Ontem, (sábado) foi iniciado pelo Cartório da 157ª Zona Eleitoral em Adamantina o minucioso procedimento de lacração das 135 urnas eletrônicas disponíveis para serem utilizadas no próximo dia 6 de outubro durante as nas Eleições Municipais 2024.



A reportagem do Portal Adamantina Net acompanhou parte do cuidadoso trabalho feito pelos gabaritados profissionais da Justiça Eleitoral. E a chefe do Cartório, Ariane Mazzo, relatou que ao todo serão instaladas 117 urnas e outras 18 ficarão de contingência (reserva) caso alguma apresente problema e precise ser substituída.



A 157ª Zona Eleitoral é composta por três municípios: em Adamantina há 8 postos de votação com 83 seções; Flórida 3 locais com 24 seções; e Mariápolis 2 pontos com 10 seções.

“De acordo com o nosso cronograma de trabalho para as Eleições 2024, após inserirmos os dados e fazermos a lacração, o que durará este sábado e domingo, as urnas são guardadas com extrema segurança e no próximo sábado (5) – véspera da data da votação – serão levadas e instaladas em cada seção eleitoral. De manhã vão as de Flórida e Mariápolis e à tarde as de Adamantina”, informou Ariane ao Folha Regional.



A cerimônia de lacração é aberta ao público, sendo assim qualquer cidadão pode acompanhar o procedimento.



Na última semana pré-eleição o Cartório de Adamantina funcionará para atendimento ao público das 11h às 17h, além de horários de plantão somente para serviços internos. No dia 6 (domingo) a votação tem início às 8h e segue até às 17h, a partir de quando começam a serem transmitidos os dados para a apuração dos resultados das Eleições Municipais 2024.