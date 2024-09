Com estande interativo, Centro Universitário de Adamantina marcará presença na ExpoVerde 2024

Como já é tradição, o Centro Universitário de Adamantina marcará presença na 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial (ExpoVerde 2024), que será realizada de 3 a 8 de setembro, no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva. A Instituição terá um estande interativo organizado e coordenado pela Divisão de Comunicação (DCOM).

“Nossa participação na ExpoVerde 2024, com um estande interativo, busca reforçar nosso compromisso com a excelência e inovação na maneira como nos conectamos com a comunidade. Mais do que apresentar nossos cursos, queremos oferecer experiências significativas que realmente façam a diferença para cada visitante”, frisou a diretora da DCOM, Jesana Lima.

Segundo ela, a participação do Centro Universitário na ExpoVerde 2024 reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e o envolvimento ativo na comunidade local. “O objetivo é proporcionar uma experiência personalizada e informativa, auxiliando futuros alunos a tomarem decisões assertivas sobre suas carreiras. Os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre os cursos oferecidos, receber materiais informativos, brindes e esclarecer suas dúvidas com a equipe presente”, relatou Jesana.

Ao longo do evento, o estande contará com duas plataformas digitais, nas quais os visitantes poderão participar de um quiz vocacional para descobrir os cursos de graduação mais indicados para o seu perfil. “Essa ferramenta, desenvolvida pelo nosso Departamento de Tecnologia da Informação, foi projetada para auxiliar futuros alunos a identificarem o curso ideal para suas aspirações e talentos. Essa iniciativa destaca o quanto a FAI está comprometida com o sucesso e o crescimento pessoal e profissional de cada indivíduo”, contou.

A Instituição convida os visitantes da feira a conhecerem mais sobre seus cursos, projetos e ações voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. “Convido a todos a visitarem nosso estande, a conhecerem mais sobre os nossos cursos e a vivenciarem de perto o nosso empenho em proporcionar uma educação de qualidade e um atendimento dedicado e personalizado”, concluiu a diretora da DCOM.