Após décadas, rua de paralelepípedos no acesso ao ATC recebe pavimentação asfáltica

32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial será realizada em Adamantina de 3 a 8 de setembro no recinto Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias

Para este ano, a Comissão Organizadora trará como novidade a participação dos produtores rurais da agricultura familiar de Adamantina que comercializarão frutas e legumes durante a festa no Barracão do Agronegócio.