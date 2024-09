Águia, Cavalaria, Força Tática e 8º BAEP reforçam segurança na ExpoVerde

Em posse de informações que levaria ao esclarecimento de furto de fiação em uma casa em obras no Jardim Brasil, em Adamantina, a Polícia Militar realizou patrulhamento pelo bairro e no deslocamento os policiais se depararam com as mães de dois menores.

Segundo informou a PM neste domingo (25), as mães relataram que seus filhos menores, na companhia de mais um adolescente, realizaram o furto à residência levando a fiação, e que um deles estaria trazendo a sacola com a fiação já limpa, pronta para venda, para entregar à equipe.

As mães afirmaram aos policiais que não concordavam com o ato dos filhos, passando ainda os dados do terceiro adolescente envolvido. Dois menores têm 14 anos e outro 15. A fiação de cobre recuperada pesou 4,36 quilos.

Diante do apurados, os dados da ocorrência, as partes envolvidas e os objetos recuperados foram apresentados ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde foi elaborado o boletim de ocorrência para as demais providências e encaminhamentos. As partes foram ouvidas e liberadas.