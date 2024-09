Concursos públicos e processos seletivos oferecem remunerações de mais de R$ 14 mil no Oeste Paulista; veja vagas

A ExpoVerde 2024 continua até o próximo domingo (8). Hoje (5), na terceira noite da ExpoVerde 2024, quem sobe ao palco é a dupla Matheus & Kauan. A programação ainda continua com as disputas dos trovões azuis no rodeio em touros e a final acontece no sábado (7).

Na noite de ontem (4), a dupla Brenno & Matheus subiu ao palco e a arena recebeu ainda provas dos três tambores. A visitação da exposição também segue acontecendo das 9h Às 17h e depois das 19h até às 22h.

Os visitantes podem ver diversas espécies de plantas, flores, vasos, entre outros que estão divididos em 51 espaços que estão na parte interna do Pavilhão de Flores e Plantas. Além da exposição comercial e das empreendedoras que integram o Programa Feira da Mulher Empreendedora e da OMIN.

Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Tecnologia no agronegócio”. A abordagem da temática visa evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.

Foi montada uma maquete alusiva ao tema escolhido que neste ano é a “Tecnologia no Agronegócio”. Para evidenciar a presença da tecnologia foi montado um campo de demonstração do uso dos drones na agricultura.

Os drones vieram para revolucionar a agricultura, eles são utilizados para monitoramento, pulverização e fertilização da lavoura com mais precisão e menos dano mecânico a cultura, sanando as necessidades em diversas topografias e dificuldades tendo assim uma maior produtividade.

Praça de Alimentação

O IAMA está presente na Praça de Alimentação servindo: cafta, costelão, espetos e acompanhamentos diversos, assim como bebidas e o Lar Cristão que está pela primeira vez na feira comercializando: pão com linguiça, cachorro quente e batata frita.

Grandes animais

Este ano, a subcomissão de Grandes Animais está expondo cerca de 110 animais entre grandes e médios animais. Os visitantes podem ver de perto bovinos das raças Nelore Padrão, Nelore Mocho e Jersey; caprinos da raça Bôer e ovinos das raças Dorpeer, Santa Inês e Sulfok.