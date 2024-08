Jorge Almeida e Marlene do CPP são confirmados como pré-candidatos a prefeito e vice pelo Progressistas

Após a abertura no último dia 20 de julho do prazo das convenções partidárias, começam a ser definido quem oficialmente vai estar nas disputas dos 11 cargos executivos (prefeito e vice) e legislativos (vereadores) neste ano.

Com base no atual cenário, 11 partidos lançarão chapa completa com 10 nomes para concorrer às nove cadeiras da Câmara Municipal. Portanto, caso essa projeção se concretize, os eleitores adamantinenses terão 110 candidatos a vereador para votarem nas Eleições do dia 6 de outubro.

O grupo que deve contar com a maior quantidade de concorrentes é o ligado à pré-candidatura de Alcio Ikeda Jr, formado pelo Republicanos, Podemos, União Brasil, MDB e PL, que totalizaria 50 candidatos.

Na sequência, em termos de quantidade, aparecem os grupos de apoio ao pré-candidato a prefeito Daniel Robles com o PSD e o PSDB – 20 candidatos – e ao pré-candidato a prefeito José Carlos Tiveron com o NOVO e o PRD – 20 candidatos. Tem ainda o grupo de apoio à pré-candidatura do Dr. Jorge Almeida, que conta com o Progressistas e 10 candidatos à Câmara.

O PDT é o único partido que preferiu não fazer alianças para o Executivo e lançará somente a chapa de vereadores, com 10 nomes.

De acordo com a Legislação Eleitoral, do número máximo de vagas para candidaturas ao Legislativo, neste ano 10, é obrigatório haver 30% de candidatas mulheres, ou seja, no mínimo 3.