Campeonato Amador de Futebol de Campo de Adamantina teve rodada de abertura

A Prefeitura de Adamantina fecha a semana com o anúncio do cantor sertanejo Luan Pereira, nova atração para a ExpoVerde 2024 (32ª Feira do Vede e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina).

O tradicional evento acontece de 3 a 8 de setembro, no Recinto Poliesportivo de Adamantina de portões abertos contando com várias atrações como shows, rodeio, praça de alimentação, exposição e outros.

No final da tarde desta sexta-feira (16), foi anunciado mais uma atração, o show com o cantor Luan Pereira que encerrara a festa, no dia 8 de setembro, domingo.

Antes, já haviam sido anunciados os shows de Maiara e Maraísa, para o dia 3 de setembro (terça-feira), abertura da festa. O segundo anúncio foi a contratação dos artistas Matheus e Kauan, que se apresentam dia 5 de setembro (quinta-feira). A terceira atração, contratada pela Prefeitura, é a dupla Felipe e Rodrigo, que se apresentam no dia 7 de setembro, sábado.