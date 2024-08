Arena FAI Festival celebra os 56 anos do Centro Universitário com lazer, cultura e solidariedade

O Centro Universitário de Adamantina comemorou seus 56 anos em grande estilo. O Arena FAI Festival animou o Câmpus II na noite de quarta-feira, 14, reunindo estudantes, funcionários e comunidade em geral de toda a região.

Nem o frio atrapalhou o evento, que contou com diversos food trucks, pipoca, algodão-doce e brinquedos gratuitos para as crianças, show de Beto Munhoz, exposições e arrecadação de detergentes para a Santa Casa.

Organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Divisão de Comunicação, o festival proporcionou momentos de descontração e alegria. Para facilitar a participação, a instituição disponibilizou condução gratuita, permitindo que moradores de diversas localidades pudessem desfrutar do evento com conforto.

A Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli, Pró-Reitora de Extensão, enfatiza a trajetória da instituição e o sucesso do evento. “A FAI cresceu e cresce a cada dia mais, tendo como resultado milhares de profissionais que se formaram aqui e hoje atuam com brilhantismo e profissionalismo. A FAI modificou a história de Adamantina e região e segue fazendo a diferença. Portanto, há muitos motivos para comemorar. E o Arena FAI Festival vem para isso, para resgatar essa conexão física, com momentos especiais”, diz.

O reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e vice, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, parabenizam os 56 anos de história construída por professores, técnicos administrativos e estudantes. “Sentimo-nos honrados em fazer parte desta história. Um privilégio carregado de muita alegria, responsabilidade e um compromisso contínuo com o futuro da educação e do desenvolvimento regional. Agradecemos a todos os funcionários que se dedicam e que já se dedicaram para uma educação pública inclusiva, de qualidade e socialmente referenciada, como é a FAI. E parabéns à equipe organizadora do Arena FAI Festival, que superou todas as expectativas!”.