Adamantinenses conquistam medalhas em Campeonato Interestadual

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação do Centro Universitário de Adamantina divulgou a classificação final referente ao Edital 011/2024 dos Programas de Iniciação Científica, nas categorias PIBIC/CNPq, PIBIC/FAI e PIBIC/Voluntário.

A lista dos classificados já pode ser acessada no portal da instituição. Farão parte dos programas de incentivo financeiro as dez primeiras propostas classificadas por Departamento: Ciências Biológicas e da Saúde, Humanas, Agrárias e Exatas, e Medicina. A vigência dos projetos segue a mesma do edital do CNPq, que é de setembro de 2024 a agosto de 2025.

O PIBIC/CNPq é apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com a concessão de bolsas de 700,00 aos estudantes para o desenvolvimento de projetos científicos. Participará do PIBIC/CNPq a proposta com maior nota de classificação por Departamento. Ao professor orientador, serão atribuídas 04 horas/aula durante os 12 meses de desenvolvimento da pesquisa.

Já no PIBIC/FAI, participarão as propostas classificadas do 2º ao 5º lugar de cada Departamento, também com incentivo financeiro de R$ 700,00 ao aluno orientado, mediante desconto na mensalidade, e atribuição de 04 horas/aula ao professor orientador.

Por fim, no Programa de IC/voluntário, participarão as propostas classificadas do 6º ao 10º lugar de cada Departamento. Aos professores orientadores classificados serão atribuídas 02 horas/aula. Nesta modalidade, o aluno indicado não receberá incentivo financeiro, sendo sua participação e aproveitamento condicionados somente à Certificação de Iniciação Científica voluntária pela PROPPG.

Mais informações podem ser obtidas no fai.com.br/proppg