Procurado pela Justiça é preso pela Polícia Militar em Adamantina

Motorista e passageiro ficaram feridos

Um acidente de trânsito ocorreu na manhã de hoje (11), na Avenida Rio Branco, no centro de Adamantina, em frente ao Rede Sete Supermercados, quando um veículo desgovernado tipo Pálio, com placas de Flórida Paulista, causou múltiplas colisões antes de se chocar violentamente contra um muro.

Segundo relatos dos bombeiros que atenderam à ocorrência, o veículo inicialmente colidiu com duas motocicletas e um carro antes de finalmente perder o controle e se chocar contra o muro. Os ocupantes do Pálio, incluindo o motorista e um passageiro, sofreram ferimentos leves e foram prontamente socorridos pela unidade de resgate até o Pronto-socorro.



De acordo com informações preliminares dos bombeiros, o condutor do veículo alegou ter passado mal repentinamente enquanto estava ao volante, o que teria causado a perda de controle do automóvel.

A Polícia Militar foi acionada para registrar o incidente e controlar o tráfego na área afetada. Uma perícia foi realizada para investigar detalhadamente as circunstâncias do acidente.

O impacto das colisões afetou significativamente o trânsito na região central da cidade.