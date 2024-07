ARTIGO: Desta e da outra PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“Odeio ser enganado, duvido muito das pessoas, prefiro ser cético infeliz do que trouxa.” (Itarcio A. L.)

By seb@r.

Pelo andar da CARRUAGEM (sic), ou seja, das TROCAS de sempre por causa disto ou daquilo, muita ÁGUA, ainda, vai correr debaixo desta ou daquela PONTE, bem como, em nome da MESMICE DE SEMPRE…

Portanto, cada qual entre os tais PRÉ daquele outro PRÉ em busca de um mesmo PRÉ, isso é, quando se trata do EXECUTIVO MUNICIPAL desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mesmo assim, não se pode deixar de lado que quando o INIMIGO É COMUM, os outros INIMIGOS se juntam com o mesmo OBJETIVO de atropelar de um jeito ou de outro aquele que está TOCANDO O BERRANTE…

Por isso, talvez, aquilo e assim por diante, deve-se considerar que o JOGO continua mais VICIADO do que nunca, tendo em vista que são os MALES falando dos SUJOS…

Como escrevi em outro texto, VOTO EM BRANCO para o EXECUTIVO PROVINCIANO, afinal de contas, são todos FARNINHA DO MESMO SACO, porém, NADA CONTRA os tais NOMES INDICADOS, todavia, NADA A FAVOR, ainda, MUITO PELO CONTRÁRIO…

Mas, que o/a ELEITOR/A possa fazer a sua escolha para PARTICIPAR deste PROCESSO ELEITORAL em nome das suas convicções políticas e em nome deste ou daquele PROJETO, haja vista que todos pertencem ao mesmo GRUPO POLÍTICO, tal qual aquele dito popular que diz: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Daqui pra frente, TODO CUIDADO É POUCO com as IDAS e VINDAS destes tais NOMES que daqui a pouco serão INDICAÇÕES OFICIAIS dos GRUPOS DE APOIO, porém, não se pode esperar muitas SURPRESAS para o BEM COMUM…

Além do mais em meio ao tudo de menos, o HISTÓRICO que envolve o passado desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, deixa a desejar quando se trata de CAMPANHA ELEITORAL, basta voltar e buscar as ETERNAS PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS do atual GESTOR MUNICIPAL…

Se bem que deste PINÓQUIO PROVINCIANO que no outro tempo deste tempo, também, recebeu a alcunha de BO.DO.QUIO, ou seja, uma MISTURA de BOZO com DÓRIA e PINÓQUIO…

Também, nada mais interessante do permanecer como FRANCO ATIRADOR para muitos DESENCONTROS daqui pra frente com relação aos tais PRÉ que se tudo correr de acordo com o lado PAVÃO dos mesmos, pode ser que seja desse jeito, porém, não se pode deixar de lado que são todos NOMES com os mesmos interesses de sempre…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

