Homens são presos após furto de container em obra de Adamantina

Nesta segunda-feira (29), por volta das 11h08, policiais militares responderam rapidamente a uma ocorrência comunicada via COPOM sobre um furto ocorrido no dia anterior. Através de imagens do circuito interno, a identidade do suspeito já era conhecida, permitindo que os policiais o reconhecessem.

Os policiais agiram prontamente, localizando o suspeito em sua residência. Ele foi abordado e admitiu ter cometido o furto, entregando os produtos furtados.

O suspeito, juntamente com os produtos furtados e a vítima, foram conduzidos ao 1° Distrito de Polícia de Adamantina, onde foi registrado um boletim de ocorrência de furto qualificado. Todas as partes envolvidas foram ouvidas e liberadas posteriormente.

Os itens recuperados foram devolvidos à vítima.