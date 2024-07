Abertas inscrições para novo curso do programa Adamantina Qualifica

O jovem adamantinense de 10 anos, Luiz Miguel das Chagas Pinto, conquistou mais um título pelo Flamengo, onde é zagueiro no sub 10. Desta vez a conquista foi pela Ibercup, somando assim quatro títulos em menos de um ano.

O seu pai, Marcelo do Nascimento Pinto, relembra a trajetória do filho que começou a treinar com 4 anos em uma escolinha de futebol adamantinense que tinha como treinadores Luan Guerra e Dagoberto Pereira.

Em Outubro de 2022 ele foi fazer uma avaliação em Curitiba no Trieste que tem parceria com o Flamengo. Já em julho de 2023 acompanhado de seu pai, fez uma avaliação no Flamengo sendo aprovado. Em agosto do mesmo ano ele foi efetivado no time carioca conquistando neste primeiro ano a Taça Rio e Campeonato Carioca. Já neste ano de 2024, Luiz Miguel foi campeão da Taça Guanabara e Ibercup.

“Hoje aqui no Rio de Janeiro estamos com à família toda eu minha esposa Marilza, meu filho mais velho Daniel das Chagas Pinto que está no Sub 13 do Madureira e vai estrear em agosto no Campeonato Metropolitano Taça Rio”, explica Marcelo, pai de Luiz Miguel.

O mais recente título veio no domingo, 21, em jogo entre Flamengo e One Soccer, com vitória de 5 a 1 para o Flamengo.