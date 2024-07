“Espaço Gastronômico” e novo calçamento no Parque dos Pioneiros são inaugurados

Encerrando as inaugurações que aconteceram durante o mês de junho, em meio às comemorações pelos 75 anos de Adamantina, foi realizada na noite de domingo (30), a solenidade de inauguração do “Espaço Gastronômico” e do calçamento executado no Parque dos Pioneiros. A cerimônia foi realizada em meio a mais uma edição do Domingo no Parque.

Marcaram presença na inauguração, o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, vereadores, secretários municipais e, ainda, o assessor técnico da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, Valdemir dos Santos, que estava representando o secretário de estado, Roberto de Lucena.

O secretário de Obras e Serviços, Wellington Rodrigo Zerbini, lembrou da participação do então secretário de Planejamento e Desenvolvimento, João Vitor Marega, que atuou no desenvolvimento dos quiosques.

Luciana Pereira, secretária de desenvolvimento econômico, pontuou que a obra vai contribuir com o fomento do emprego e da renda no município.

“Já fizemos a licitação para a obra e tivemos dois vencedores. Já solicitamos a nova abertura para que outros empresários venham para esse espaço”, disse.

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil e o presidente da Câmara, Aguinaldo Galvão, relembraram todas as melhorias que foram executadas no local.

O assessor técnico da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, Valdemir dos Santos, que estava representando o secretário de estado, Roberto de Lucena, parabenizou o município e disse que o estado está de portas abertas para Adamantina.

“Adamantina, nesta semana, foi eleita como a 5ª cidade do país melhor para se viver e isso está representado aqui nas ações que tem sido feitas em todas as áreas do município”, garantiu o prefeito.

SOBRE O “ESPAÇO GASTRONÔMICO”

O “Espaço Gastronômico” consiste nas cinco edificações do tipo quiosques que receberão comércio do gênero alimentício. Elas foram executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto.

A obra ainda conta com a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes.

O convênio firmado com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, contempla o repasse de R$ 615.073,96 mais a contrapartida de R$ 136.021,81, totalizando o valor de R$ 751.095,77.

O recurso estadual foi destinado a Adamantina, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019. Com isso, é possível pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.

CALÇAMENTO NO PARQUE DOS PIONEIROS

Ao todo, foram 5.552 metros quadrados de calçadas substituídas e mais 727 metros quadrados de concretagem no pátio que está em frente aos quiosques em construção. Para a execução da obra foi investido R$260 mil em recursos próprios.

O objetivo da ação visa oferecer mais segurança e padronização às pessoas que circulam no local, bem como garantir condições de acessibilidade.