Droga avaliada em R$ 1 milhão é apreendida pela Polícia Militar entre Adamantina e Flórida Paulista

Um dos suspeitos foi levar comida e roupas aos amigos presos e também acabou detido



Uma operação da Polícia Militar culminou na prisão de quatro indivíduos por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (4), no bairro Jardim Bela Vista.



Conforme informações do Capitão PM Bressan, ao jornalismo Adamantina NET, a ação começou quando os policiais interceptaram dois suspeitos em um ponto de ônibus, onde foram pegos traficando cocaína, crack e maconha.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram se livrar das substâncias ilícitas, mas a equipe policial conseguiu recuperar e apreender as drogas no local. A operação seguiu com uma busca na residência de um dos detidos, onde foram encontrados mais entorpecentes, confirmando a participação no tráfico, consta no boletim de ocorrência.



Em outro imóvel ligado aos suspeitos, a polícia relatou na ocorrência que flagrou uma mulher embalando drogas na mesa da cozinha. Um homem, que estava no mesmo local, também foi preso. A ação revelou a extensão da operação de tráfico e a organização dos envolvidos.

Enquanto a apresentação dos suspeitos acontecia no Plantão Policial, um quarto indivíduo chegou ao local com comida e roupas para os detidos. Após a vistoria no veículo em que ele estava, os policiais encontraram um tijolo de maconha escondido, resultando na prisão imediata do motorista.

Além das drogas, a operação resultou na apreensão de balanças de precisão, materiais utilizados para o preparo e embalagem de entorpecentes, diversos aparelhos telefônicos e uma quantia em dinheiro.



O delegado Dr. Alex Marin Leite, responsável pela lavratura do flagrante, declarou que todos os quatro suspeitos continuarão detidos. Ele também solicitou a conversão das prisões em flagrante para preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a segurança da comunidade.