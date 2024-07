Nestes seis primeiros meses do ano, Câmara devolve R$ 120 mil para a Prefeitura

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta segunda-feira (8) a lista dos 43 atletas do país classificados à Olimpíada de Paris – 19 mulheres e 24 homens. Entre os convocados estão dois adamantinenses que atuam profissionalmente no atletismo: Izabela Rodrigues da Silva (IEMA/São Caetano do Sul) vai representar o Brasil no lançamento de disco e Lucas Marcelino dos Santos (Esporte Clube Pinheiros) vai disputar o salto em distância.

Nos Jogos Olímpicos em Tóquio (2021) Izabela competiu e se tornou a primeira brasileira a disputar uma final olímpica do lançamento do disco. Ao final ficou na 11ª colocação da prova, com a marca de 60,39 m.

De acordo com a CBAt, 15 atletas garantiram presença em Paris ao conseguirem o índice olímpico, mas a maioria carimbou o passaporte por meio de pontuação no ranking mundial da World Athletics (federação internacional da modalidade). A janela de pontuação chegou ao fim em 30 de junho.

Até o momento, o Brasil totaliza 278 atletas confirmados nos Jogos de Paris, com abertura em 26 de julho. As provas de atletismo ocorrerão no período de 1º a 11 de agosto.