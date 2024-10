MP instaura Inquérito Civil para apurar interrupções no fornecimento de água em Adamantina

Foi reportagem do Folha Regional cópia do Ofício n° 340/2024 – PJ de Adamantina, lido na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite da última segunda-feira (14), que revela a instauração do Inquérito Civil n. 0182.0000003/2024 para apurar as notícias de interrupções no fornecimento de água nos bairros Parque Universitário, Jardim das Primaveras, Parque Itaipus, Jardim Adamantina, Residencial Rio Branco, Jardim Bela Vista, Residencial Montangnoli, Jardim dos Poetas e Jardim Bandeirantes.

A medida tomada pelo Ministério Público por meio da Promotoria de Justiça da Comarca tem como representante o vereador Alcio Ikeda e representada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Assinado pelo assinado pelo promotor de justiça Carlos Talarico, o Inquérito Civil tem data de 13 de setembro de 2024 e requer os seguintes posicionamentos da empresa: “a-)- preste informações acerca de eventuais interrupções no fornecimento de água nos Bairros Jardim Bela Vista, Bairros Montangnoli, Jardim dos Poetas e Jardim Bandeirantes; b-)- detalhe, de forma pormenorizada, quais as providências administrativas e ou técnicas que foram ou serão adotadas pela empresa para sanar eventuais falhas no fornecimento de água nos referidos bairros; c-)- informe quais as medidas de natureza administrativa e/ou técnica que estão sendo implementadas pela empresa SABESP visando assegurar a segurança futura no fornecimento de água na cidade de Adamantina/SP.”

A partir da data que for cientificada, a concessionária tem garantido o prazo legal para apresentar os esclarecimentos ao MP.